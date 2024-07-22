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Агрессивные муравьи и плохие отели: турист из Карелии выиграл 248 тысяч рублей у туроператора за ужасный отдых

Турист из Карелии отсудил 248 тысяч рублей за ужасный отдых за границей

1:32
Туризм

Турист из Карелии, находясь в заграничной поездке, был вынужден сменить два отеля из-за проблем с проживанием. Вернувшись домой, он решил подать иск к туроператору, сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Турист из Карелии отсудил 248 тысяч рублей за ужасный отдых за границей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно материалам дела, истец приобрёл турпакет у туроператора для себя и своей семьи. Однако по прилёте на курорт выяснилось, что компания не оплатила номер.

"Прибывший по вызову туристов сотрудник туроператора перевез истца и членов его семьи в другой отель, значительно отличавшийся в худшую сторону от отеля, в котором истец с семьей планировал провести отпуск. Но там их ждала новая неприятность. По словам мужчины, в номере были муравьи, которые оказались достаточно агрессивными и искусали отдыхающих. В итоге истец решил снова переехать, на этот раз выбрав и оплатив отель самостоятельно", — пояснили в пресс-службе.

Вернувшись домой, он подал претензию туроператору, объяснив ситуацию. Компания согласилась вернуть деньги, но лишь частично. Тогда мужчина подал иск.

Суд постановил вернуть туристу полную стоимость турпакета, деньги, потраченные на бронь в третьем отеле, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Всего сумма составила 248 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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