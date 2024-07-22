Нижегородцы и жители ХМАО столкнулись с симптомами церкариоза после купания в озёрах

Жители России сталкиваются с симптомами "зуда купальщиков"

Жители Нижнего Новгорода жалуются на появление волдырей и кожного зуда после купания в Светлоярском озере и озере в Парке 777-летия города. С аналогичными проблемами столкнулись и жители села Каменное в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает SHOT.

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Эти симптомы характерны для церкариоза, также известного как "зуд купальщиков". Это паразитарное заболевание вызывается личинками гельминтов, которые проникают под кожу. Особенно тяжёло болезнь протекает у детей и людей с аллергиями, у которых церкариоз может развиваться по анафилактоидному типу. Помимо высокой температуры и низкого давления, заболевание может вызвать отёк гортани и асфиксию.

Чтобы избежать заражения церкариозом, рекомендуется купаться только в специально предназначенных для этого местах.