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Российских школьников отправили в лагеря в Северную Корею: что их ждет

Российские школьники отправились в детский лагерь в Северной Корее

1:03
Туризм

Группу российских школьников отправили в детский лагерь "Сондовон" в Северной Корее, сообщает ТАСС.

Российские школьники отправились в детский лагерь в Северной Корее
Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

С 22 июля по 2 августа в лагере будут отдыхать около 250 учеников из разных уголков России, включая Москву, Санкт-Петербург, Приморский край, Краснодарский и Красноярский края, Оренбургскую, Воронежскую и Липецкую области, а также Сахалин.

"Школьники примут участие в мероприятиях, направленных на укрепление дружбы между двумя странами. В их программе — плавание под парусами, занятия тхэквондо и рисованием", — сообщили в правительстве Приморского края.

Также предусмотрены кружки по корейскому языку, спортивные игры, отдых на пляже и экскурсии в Пхеньян.

Лагерь "Сондовон" расположен на берегу Японского моря, окруженный сосновыми лесами. В его окрестностях находятся аквапарк, океанариум, зоопарк, кинотеатр и детские площадки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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