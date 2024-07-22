10 раздражающих типов пассажиров в самолете по мнению экс-стюардессы Марисы Макл

Экс-стюардесса и писательница Мариса Макл поделилась в подкасте Lunchtime Live своим мнением о наиболее раздражающих категориях пассажиров на борту самолета. Её комментарии были опубликованы на портале Newstalk.
Макл выделила несколько категорий пассажиров, вызывающих наибольшее раздражение. На первом месте оказались те, кто протягивает использованные салфетки.
"Однажды я возвращалась из Лос-Анджелеса, сидела в каюте за закрытыми шторами, и один пассажир из США открыл их, чтобы сказать: "Эй, у меня есть что-то для тебя!" и бросил использованную салфетку в мою тарелку с едой, думая, что он делает мне одолжение", — возмутилась она.
На втором месте в антирейтинге оказались пассажиры, которые развлекают своих детей музыкальными игрушками среди ночи.
"Некоторые люди просто не задумываются о комфорте окружающих", — отметила экс-стюардесса.
Макл также посоветовала пассажирам не стесняться просить гигиенические пакеты, если их укачивает. Она рассказала о случае, когда женщина, не успевшая дойти до туалета, вырвала на ноги стюардессы, что заставило её снять колготки и провести остаток рейса босиком.
Кроме того, она пожаловалась на пассажиров, которые позволяют детям бегать по проходу самолета, и на пьяных мужчин, которые навязываются с просьбами о поцелуях или спрашивают, в каком отеле вы остановились.
"При полетах следует помнить, что это общественная зона, и вести себя соответственно", — заключила Макл.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.