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10 раздражающих типов пассажиров в самолете по мнению экс-стюардессы Марисы Макл

Бывшая стюардесса назвала самые раздражающие типы пассажиров

1:39
Туризм

Экс-стюардесса и писательница Мариса Макл поделилась в подкасте Lunchtime Live своим мнением о наиболее раздражающих категориях пассажиров на борту самолета. Её комментарии были опубликованы на портале Newstalk.

Бывшая стюардесса назвала самые раздражающие типы пассажиров
Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, CC BY-SA 3.0

Макл выделила несколько категорий пассажиров, вызывающих наибольшее раздражение. На первом месте оказались те, кто протягивает использованные салфетки.

"Однажды я возвращалась из Лос-Анджелеса, сидела в каюте за закрытыми шторами, и один пассажир из США открыл их, чтобы сказать: "Эй, у меня есть что-то для тебя!" и бросил использованную салфетку в мою тарелку с едой, думая, что он делает мне одолжение", — возмутилась она.

На втором месте в антирейтинге оказались пассажиры, которые развлекают своих детей музыкальными игрушками среди ночи.

"Некоторые люди просто не задумываются о комфорте окружающих", — отметила экс-стюардесса.

Макл также посоветовала пассажирам не стесняться просить гигиенические пакеты, если их укачивает. Она рассказала о случае, когда женщина, не успевшая дойти до туалета, вырвала на ноги стюардессы, что заставило её снять колготки и провести остаток рейса босиком.

Кроме того, она пожаловалась на пассажиров, которые позволяют детям бегать по проходу самолета, и на пьяных мужчин, которые навязываются с просьбами о поцелуях или спрашивают, в каком отеле вы остановились.

"При полетах следует помнить, что это общественная зона, и вести себя соответственно", — заключила Макл.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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