В аэропорту Внуково задержана россиянка с радиоактивным песком из Индии

Россиянка попыталась провезти радиоактивный песок из Индии

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Внуково задержали россиянку, привезшую из Индии радиоактивный песок. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

Фото: unsplash.com by Austin Ban, PDM

Московские таможенники остановили 42-летнюю пассажирку на зеленом коридоре. Система радиационного контроля "Янтарь" обнаружила в ее багаже вещество, радиационный фон которого в 11 раз превышал норму.

Вещество оказалось вулканическим песком с высоким содержанием природного радионуклида — тория-232. Женщина рассказала, что собрала песок на берегу Индийского океана и планировала использовать его для косметических целей, не зная о его опасности.

"Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для хранения", — говорится в публикации ведомства.