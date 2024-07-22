Россиянам раскрыли цены на отдых в Бангкоке

Пакетный тур в четырехзвездочный отель в Бангкоке обойдется россиянам от 149 тысяч рублей за 7 ночей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), CC BY-SA 3.0

Таиланд стабильно входит в многочисленные туристические рейтинги. Так, DestinAsian признал Бангкок лучшим городом мира, а Пхукет и Самуи заняли третье и четвертое места среди лучших островов мира.

Отдых на курортах Самуи в июле в среднем стоит 257 тысяч рублей на двоих, включая перелет из Москвы и проживание в трехзвездочном отеле на 11 ночей.

Летние туры на Пхукет дешевле из-за низкого сезона. Например, 11 ночей в четырехзвездочном отеле обойдутся россиянам в 157 тысяч рублей на двоих.