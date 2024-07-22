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Как пилоты управляют самолётом во время турбулентности: мифы и реальность

Пилоты объясняют, как управляют самолётом в условиях турбулентности

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Туризм

Многие пассажиры представляют, что во время турбулентности пилоты напряженно пытаются стабилизировать самолет. Однако реальность немного иная.

Пилоты объясняют, как управляют самолётом в условиях турбулентности
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Современные коммерческие самолеты большую часть времени находятся под управлением автопилота. Эта система эффективно справляется с большинством ситуаций, включая умеренную турбулентность, автоматически корректируя положение самолета в ответ на изменения воздушных потоков.

Во время турбулентности основная задача пилотов — следить за скоростью самолета, так как в таких условиях она может значительно снижаться.

Пилоты непрерывно наблюдают за приборами, показывающими скорость, и при необходимости вносят корректировки. Они могут увеличить мощность двигателей или немного изменить угол наклона самолета, чтобы поддерживать безопасную скорость полета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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