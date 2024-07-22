Как пилоты управляют самолётом во время турбулентности: мифы и реальность

Пилоты объясняют, как управляют самолётом в условиях турбулентности

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие пассажиры представляют, что во время турбулентности пилоты напряженно пытаются стабилизировать самолет. Однако реальность немного иная.

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Современные коммерческие самолеты большую часть времени находятся под управлением автопилота. Эта система эффективно справляется с большинством ситуаций, включая умеренную турбулентность, автоматически корректируя положение самолета в ответ на изменения воздушных потоков.

Во время турбулентности основная задача пилотов — следить за скоростью самолета, так как в таких условиях она может значительно снижаться.

Пилоты непрерывно наблюдают за приборами, показывающими скорость, и при необходимости вносят корректировки. Они могут увеличить мощность двигателей или немного изменить угол наклона самолета, чтобы поддерживать безопасную скорость полета.