Российские туристы всё чаще выбирают Кавказ для пеших походов, но инфраструктура пока не справляется

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что всё больше российских туристов выбирают Кавказ для пеших походов по его горным маршрутам. Однако, по его словам, инфраструктура в этом направлении пока оставляет желать лучшего.
Чтобы удовлетворить растущий интерес к таким активностям, необходимо построить горные базы отдыха и улучшить логистику. Также важно обеспечить постоянное присутствие спасательных бригад для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, добавил он в интервью НСН.
Мурадян отметил, что такой вид туризма преимущественно востребован весной и летом, тогда как зимой эти объекты и персонал не столь актуальны. Также он отметил, что Кавказ по количеству туристов уступает только Краснодарскому краю.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал о рекордных инвестициях в туристическую инфраструктуру Кавказа.
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