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Российские туристы всё чаще выбирают Кавказ для пеших походов, но инфраструктура пока не справляется

Российские туристы всё чаще выбирают Кавказ для отдыха

1:02
Туризм

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что всё больше российских туристов выбирают Кавказ для пеших походов по его горным маршрутам. Однако, по его словам, инфраструктура в этом направлении пока оставляет желать лучшего.

Российские туристы всё чаще выбирают Кавказ для отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by Сербаз, CC BY-SA 4.0

Чтобы удовлетворить растущий интерес к таким активностям, необходимо построить горные базы отдыха и улучшить логистику. Также важно обеспечить постоянное присутствие спасательных бригад для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, добавил он в интервью НСН.

Мурадян отметил, что такой вид туризма преимущественно востребован весной и летом, тогда как зимой эти объекты и персонал не столь актуальны. Также он отметил, что Кавказ по количеству туристов уступает только Краснодарскому краю.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал о рекордных инвестициях в туристическую инфраструктуру Кавказа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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