Эксперты выяснили, в каких городах россияне чаще всего останавливаются в хостелах

Россияне предпочитают останавливаться в хостелах в Москве и Минске

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты компании OneTwoTrip выяснили, в каких городах российские туристы предпочитают останавливаться в хостелах. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В России 36% бронирований хостелов приходится на Москву. В среднем сутки проживания в таком виде размещения стоят в столице 900 рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург (17% бронирований, 1,1 тысячи рублей), а на третьем — Казань (5% бронирований, 1,7 тысячи рублей).

За рубежом российские туристы чаще всего выбирают для проживания в хостелах Минск (в среднем 2,5 тысячи рублей за ночь), Сеул (1,8 тысячи рублей) и Стамбул (2,3 тысячи рублей).

Ранее Pravda.Ru писала, как сделать пребывание в хостеле более приятным.