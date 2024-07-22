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Как смена часовых поясов влияет на здоровье: путешествия на восток vs. запад

Джетлаг и его симптомы: почему путешествия на восток труднее переносить

2:51
Туризм

Не все смены часовых поясов воздействуют на организм одинаково. В этой статье "Рамблер" изучит, какие путешествия оказывают наибольшее влияние на здоровье и почему.

Джетлаг и его симптомы: почему путешествия на восток труднее переносить
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

При пересечении нескольких часовых поясов нарушается наш внутренний биологический ритм, или циркадные ритмы, что приводит к состоянию, известному как джетлаг. Это сопровождается следующими симптомами:

— Усталость и сонливость
— Нарушения сна
— Головные боли
— Раздражительность
— Проблемы с концентрацией и памятью
— Расстройства пищеварения

Почему путешествия на восток труднее переносимы?

Путешествия на восток (например, из Москвы в Новосибирск) оказывают большее влияние на наш организм, чем путешествия на запад. Исследования показывают, что это связано с несколькими факторами:

— При поездках на восток день сокращается, что требует более быстрой адаптации организма к новому времени. Большинство людей имеют естественную склонность к более длинному суточному циклу, то есть предпочитают ложиться спать и вставать поздно. Путешествие на восток требует сокращения этого цикла, что усложняет процесс адаптации и вызывает проблемы с засыпанием и бессонницу, так как внутренние часы отстают от местного времени.

— При перемещении на восток у нас меньше времени для адаптации к новому режиму сна и бодрствования, что усиливает симптомы джетлага. Это также приводит к большему нарушению выработки мелатонина — гормона, регулирующего сон, что усугубляет проблемы со сном и общим самочувствием.

Как уменьшить негативное влияние?

Чтобы минимизировать последствия смены часовых поясов, особенно при путешествии на восток, следуйте этим рекомендациям:

— За несколько дней до поездки постепенно изменяйте свой график сна, приближая его к новому часовому поясу.
— Используйте свет для регулирования циркадных ритмов: утром на новом месте старайтесь находиться на улице и получать как можно больше естественного света.
— Избегайте кофеина и алкоголя, так как эти вещества могут ухудшить качество сна и усложнить адаптацию.
— Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы джетлага.
— В некоторых случаях прием мелатонина может помочь быстрее адаптироваться к новому часовому поясу. Проконсультируйтесь с врачом перед началом приема.

Понимание механизмов воздействия часовых поясов на организм и применение практических рекомендаций поможет снизить негативные эффекты и сделать ваши путешествия более комфортными. Не забывайте, что каждый организм уникален, и время, необходимое для адаптации, может варьироваться.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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