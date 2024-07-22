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Как россияне готовятся к летнему отдыху: популярные покупки и тренды сезона

Как россияне готовятся к летнему отдыху

1:58
Туризм

В отпуск россияне в основном покупают солнцезащитные кремы, флаконы для жидкостей и книги. Эксперты маркетплейса "Мегамаркет" выявили самые востребованные товары для летнего отдыха, о чем сообщает "Лента.ру".

Как россияне готовятся к летнему отдыху
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Согласно исследованию, россияне стали более внимательны к уходу за кожей на отдыхе: спрос на средства с SPF-защитой возрос в 2,2 раза. Аналитики отметили, что забота о здоровье кожи стала особенно актуальна для молодежи до 25 лет, которые приобретают солнцезащитные средства на 187% чаще, чем в прошлом году.

Также выяснилось, что россияне активно покупают флаконы для жидкостей до 100 мл, которые можно взять в ручную кладь. Продажи таких товаров увеличились на 98% по сравнению с 2023 годом.

В летний сезон популярность приобретают печатные книги. Специалисты отметили, что их покупают заранее, а пик продаж приходится на май. Наибольшее внимание уделяется художественной детской литературе, развивающим книгам и комиксам.

Летом россияне также чаще выбираются в туристические походы, что приводит к росту спроса на походный инвентарь на 134%. В этом году увеличились продажи палаток и спальников, при этом основными покупателями стали мужчины от 34 до 44 лет. Самыми популярными приобретениями являются туристические фонари.

В июне стало известно, что россияне начали активнее покупать инвентарь для водных видов спорта, причем в 2,5 раза больше, чем ранее. Наибольшее внимание уделяется товарам для активных видов отдыха в черте города и окрестностях, таким как доски для плавания и водные лыжи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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