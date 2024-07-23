Россия вошла в тройку наиболее востребованных направлений у туристов из Монголии

Туристы из Монголии выбирают Россию для путешествий

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия стала вторым по популярности направлением для туристических поездок жителей Монголии по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на национальный статистический комитет страны.

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В 2024 году 222093 гражданина Монголии совершили зарубежные поездки. Это на 46,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 35,1% человек выбрали Россию для путешествия.

При этом Китай лидирует по туристическому потоку из Монголии. КНР посетило 60,6% путешественников из страны. Также известно, что на третьем и четвёртом месте находятся Вьетнам (28,2%) и Южная Корея (19,6%).

Ранее Pravda.Ru писала, что Россия заняла второе место по количеству туристов, которые приехали в Монголию в 2024 году.