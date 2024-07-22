Названы два самых дорогостоящих направления для летнего отдыха в 2024 году: Мальдивы и Турция

Россиянам назвали два самых дорогостоящих направления для летнего отпуска

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальдивы и Турция являются одними из самых дорогих мест для отдыха, сообщила руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru. Она отметила, что окончательные цены зависят от уровня отеля.

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Большинство туристов предпочитают пятизвёздочные отели с системой "всё включено". Стоимость размещения в хороших отелях начинается от 500 тысяч рублей, а верхнего предела практически нет. Некоторые туры могут стоить и два миллиона, и пять миллионов рублей. В эту стоимость входит перелёт, и его цена также зависит от уровня: это может быть чартер, регулярный рейс с бизнес-классом или небольшой самолёт. В последнем случае цены увеличиваются примерно в 1,5 раза, пояснила Ансталь.

Эксперт отметила, что Турция может быть как относительно доступным направлением, так и одним из самых дорогих. Если рассматривать проживание на вилле при отеле с поваром и консьерж-службой в отеле премиум-класса, то стоимость отдыха для семьи может достигать порядка десяти миллионов рублей.