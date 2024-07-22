Из-за высоких температурных показателей в турецких населенных пунктах начал плавиться асфальт

Турция столкнулась с экстремальной жарой, которая вызвала деформацию асфальта в городе Бодрум, где температура воздуха превысила 40°C, по данным турецкого телеканала TGRT Haber.
В некоторых районах Бодрума в тени отмечались рекордно высокие температуры до 44°C. Из-за высоких температур расплавился асфальт в сельских районах Кумкёй, Пынарлыбелен и Этрим.
Растаявший асфальт стал причиной неудобств для местных жителей и автовладельцев, передвигающихся по этим дорогам.
В настоящее время в Турции идет новая волна "африканской" жары.
Ранее в июне сообщалось, что из-за высоких температур в турецкой Анталье змеи начали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили, что вызвало тревогу среди местных жителей. В текущем году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.