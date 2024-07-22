Из-за высоких температурных показателей в турецких населенных пунктах начал плавиться асфальт

В Турции из-за экстремальной жары начал плавиться асфальт

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция столкнулась с экстремальной жарой, которая вызвала деформацию асфальта в городе Бодрум, где температура воздуха превысила 40°C, по данным турецкого телеканала TGRT Haber.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/bazylek/, CC BY 2.0

В некоторых районах Бодрума в тени отмечались рекордно высокие температуры до 44°C. Из-за высоких температур расплавился асфальт в сельских районах Кумкёй, Пынарлыбелен и Этрим.

Растаявший асфальт стал причиной неудобств для местных жителей и автовладельцев, передвигающихся по этим дорогам.

В настоящее время в Турции идет новая волна "африканской" жары.

Ранее в июне сообщалось, что из-за высоких температур в турецкой Анталье змеи начали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили, что вызвало тревогу среди местных жителей. В текущем году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей.