Всероссийский слёт юных туристов собрал более 300 ребят из 28 регионов РФ

В Северной Осетии проходит слёт юных туристов

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 300 детей из 28 регионов России участвуют во Всероссийском слёте юных туристов, который открылся в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Участники должны пройти по индивидуальным маршрутам в горной местности, посетить различные ущелья, выполнить краеведческие задания и представить отчеты о своей работе.

В рамках финала планируется проведение туристско-краеведческой викторины "Российская мозаика: от Алании до Камчатки", конкурс вязания узлов, конкурс чтецов и туристических песен, а также соревнования по туристским навыкам. Дети также смогут ознакомиться с достопримечательностями Северного Кавказа в рамках культурной программы.

Итоги мероприятия будут подведены 2 августа. Организаторами выступают министерство просвещения РФ, правительство РСО-Алания, министерство образования и науки РСО-Алания.

Цель проведения мероприятия — стимулировать развитие детско-юношеского туризма, пропагандировать здоровый образ жизни, формировать патриотические ценности, а также развивать походно-экспедиционную деятельность в рамках национального проекта "Образование".

Впервые в истории мероприятий данного масштаба на территории Северной Осетии проводится Всероссийский слёт юных туристов.