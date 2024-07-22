Всероссийский слёт юных туристов собрал более 300 ребят из 28 регионов РФ

Более 300 детей из 28 регионов России участвуют во Всероссийском слёте юных туристов, который открылся в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Участники должны пройти по индивидуальным маршрутам в горной местности, посетить различные ущелья, выполнить краеведческие задания и представить отчеты о своей работе.
В рамках финала планируется проведение туристско-краеведческой викторины "Российская мозаика: от Алании до Камчатки", конкурс вязания узлов, конкурс чтецов и туристических песен, а также соревнования по туристским навыкам. Дети также смогут ознакомиться с достопримечательностями Северного Кавказа в рамках культурной программы.
Итоги мероприятия будут подведены 2 августа. Организаторами выступают министерство просвещения РФ, правительство РСО-Алания, министерство образования и науки РСО-Алания.
Цель проведения мероприятия — стимулировать развитие детско-юношеского туризма, пропагандировать здоровый образ жизни, формировать патриотические ценности, а также развивать походно-экспедиционную деятельность в рамках национального проекта "Образование".
Впервые в истории мероприятий данного масштаба на территории Северной Осетии проводится Всероссийский слёт юных туристов.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.