Оптимальные времена для посещения Бангкока: комфортный климат и сезонные особенности столицы Таиланда

Лучшее время для посещения Бангкока: когда ехать за идеальной погодой?

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Столица Таиланда, Бангкок, известна своим жарким климатом, но существуют определённые времена года, когда посещение города особенно благоприятно.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ, CC0

Наиболее комфортный сезон для посещения Бангкока приходится на период с ноября по февраль. В это время температура держится около 30°C. Дождей выпадает мало, и можно наслаждаться солнечными днями, что идеально подходит для осмотра достопримечательностей.

С марта по май наступает самый жаркий сезон. Температура может достигать 40°C, что для многих путешественников является экстремально жарой. Однако в это время года туристов обычно меньше, и можно воспользоваться специальными предложениями от отелей и магазинов. В апреле проходит традиционный тайский праздник Сонгкран с масштабными водными битвами на улицах.

Муссонный сезон длится с июня по август. Погода в этот период становится очень влажной, но туристов всё ещё меньше, чем в жаркий сезон. Можно наслаждаться свежим воздухом после долгой жары, но стоит быть готовыми к высокой влажности. В это время также можно найти выгодные предложения на проживание и путешествия.

Дождливый сезон в Бангкоке наступает с сентября по октябрь. Дожди могут идти весь день, а погода становится переменчивой. Однако число туристов снижается, что приводит к хорошим скидкам от отелей. Из-за затопленных дорог возможны трудности с дорожным движением, поэтому туристам стоит подготовиться к таким условиям.