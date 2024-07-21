Почему Красное море является идеальным местом для отдыха: стабильная температура и тёплая вода

Самое тёплое море в мире: где можно купаться круглый год?

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Море является одним из самых популярных мест для отдыха: туристы наслаждаются купанием в солёной воде, загорают под жарким солнцем и набираются сил на предстоящий год. Однако не все моря одинаково "гостеприимны": существуют как холодные, так и тёплые.

Фото: unsplash.com by Thierry Meier, PDM

Какое же море наиболее привлекательно для любителей пляжного отдыха?

Оказалось, что самое тёплое море в мире — это Красное. В него не впадают реки, что позволяет поддерживать стабильную температуру. Туристы могут отдыхать на Красном море, посещая Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен, Израиль, Иорданию, Эритрею и Джибути. Каждая из этих стран имеет своё название. Например, в Египте его называют "Зелёным простором", а в Израиле — "Тростниковым".

Курорты Красного моря остаются привлекательными даже зимой, поскольку температура воды стабильно держится выше 20 градусов.

Интересно, что в древности мореплаватели избегали Красное море из-за его непредсказуемого характера.