Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир
Почему стоит выбирать кресла отдельно от диванов: советы от эксперта по интерьеру
Как подобрать купальник, чтобы скрыть недостатки фигуры?
Что делать и чего избегать в интерьере: советы по улучшению дизайна
Эксперты назвали подержанные авто с большим пробегом, которые можно купить за 500 тыс
Чем подкормить свёклу, чтобы она стала еще вкуснее?
Олег Газманов: "Многие уехавшие артисты жалеют о своем решении"
Полный гид по Хургаде: лучшее время для визита, способы добраться и важные советы туристам

Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой

2:12
Туризм

Хургада — один из старейших и наиболее популярных курортов Египта, привлекающий туристов своим мягким климатом и чистыми водами Красного моря. Этот уголок идеально подходит для любителей солнечных ванн, подводных погружений с маской и тех, кто стремится познакомиться с культурой Египта, посещая местные музеи и дворцы. Вот что вам стоит знать перед поездкой.

Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, CC BY 3.0

Когда лучше посетить Хургаду?

Лучшее время для посещения Хургады — весна и осень, когда погода мягкая и туристов немного. Летом температура может достигать 40 °C и выше, что делает пребывание некомфортным из-за высокой влажности. Зимой в Хургаде тепло, со средней температурой 20-25 °C, а температура воды в море держится на уровне 21-24 °C, что привлекает тех, кто хочет сбежать от зимних холодов.

Как добраться?

Из России в Хургаду можно добраться прямыми рейсами из Москвы и других крупных городов, таких как Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Время в пути из Москвы составляет около 6 часов.

От аэропорта Хургады до центра города легко добраться на такси или микроавтобусах, которые ожидают пассажиров у выходов из терминалов. Поездка занимает около 20 минут.

Какие документы и валюту нужно иметь при себе?

Для поездки в Хургаду требуется заграничный паспорт и виза. Визу можно получить по прибытии в аэропорт Хургады или заранее онлайн на официальном сайте МИД Египта. Стоимость однократной въездной визы составляет 25 долларов, она действительна в течение 30 дней.

Местная валюта — египетский фунт (EGP).

Хургада — туристическое место, поэтому в отелях, ресторанах и турфирмах часто встречается русскоговорящий персонал. Местные жители обычно говорят на египетском диалекте арабского языка, но в туристических районах персонал часто понимает английский.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
Дизайнеры раскрывают секреты успешного обустройства однокомнатных квартир
Почему стоит выбирать кресла отдельно от диванов: советы от эксперта по интерьеру
Как подобрать купальник, чтобы скрыть недостатки фигуры?
Что делать и чего избегать в интерьере: советы по улучшению дизайна
Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой
Эксперты назвали подержанные авто с большим пробегом, которые можно купить за 500 тыс
Чем подкормить свёклу, чтобы она стала еще вкуснее?
Олег Газманов: "Многие уехавшие артисты жалеют о своем решении"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников