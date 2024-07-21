Полный гид по Хургаде: лучшее время для визита, способы добраться и важные советы туристам

Хургада: когда ехать, как добраться и что взять с собой

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хургада — один из старейших и наиболее популярных курортов Египта, привлекающий туристов своим мягким климатом и чистыми водами Красного моря. Этот уголок идеально подходит для любителей солнечных ванн, подводных погружений с маской и тех, кто стремится познакомиться с культурой Египта, посещая местные музеи и дворцы. Вот что вам стоит знать перед поездкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, CC BY 3.0

Когда лучше посетить Хургаду?

Лучшее время для посещения Хургады — весна и осень, когда погода мягкая и туристов немного. Летом температура может достигать 40 °C и выше, что делает пребывание некомфортным из-за высокой влажности. Зимой в Хургаде тепло, со средней температурой 20-25 °C, а температура воды в море держится на уровне 21-24 °C, что привлекает тех, кто хочет сбежать от зимних холодов.

Как добраться?

Из России в Хургаду можно добраться прямыми рейсами из Москвы и других крупных городов, таких как Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Время в пути из Москвы составляет около 6 часов.

От аэропорта Хургады до центра города легко добраться на такси или микроавтобусах, которые ожидают пассажиров у выходов из терминалов. Поездка занимает около 20 минут.

Какие документы и валюту нужно иметь при себе?

Для поездки в Хургаду требуется заграничный паспорт и виза. Визу можно получить по прибытии в аэропорт Хургады или заранее онлайн на официальном сайте МИД Египта. Стоимость однократной въездной визы составляет 25 долларов, она действительна в течение 30 дней.

Местная валюта — египетский фунт (EGP).

Хургада — туристическое место, поэтому в отелях, ресторанах и турфирмах часто встречается русскоговорящий персонал. Местные жители обычно говорят на египетском диалекте арабского языка, но в туристических районах персонал часто понимает английский.