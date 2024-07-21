Китайский турист прибыл в Россию и начал помогать бойцам СВО

Турист из Китая прибыл в Россию и начал заниматься плетением маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Shot.
26-летний китаец по имени Сюн Чженлунь рассказал, что во время своего путешествия по России стремится делать добрые дела. Например, в поселке Магдагачи в Амурской области он принимал участие в реставрации храма, а в Чите занялся изготовлением маскировочных сетей, которые затем отправляются на передовую с помощью волонтеров Народного фронта.
Источник сообщает, что для общения с россиянами Чженлунь использует онлайн-переводчик.
"Помогая другим, я стал лучше", — поделился он.
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