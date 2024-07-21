Секрет идеального пресса Криштиану Роналду: тренировка от Aseel Soueid

Раскрыто, как тренируется Криштиану Роналду

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса Криштиану Роналду, нападающего сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср". Его слова приводит Men Today.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine, CC BY-SA 2.0

Блогер предложил комплексную тренировку, состоящую из четырех суперсетов и 10 различных упражнений. В первом суперсете выполняются жим лежа и приседания — три подхода по 12 повторений. Во втором суперсете — разгибания ног и сгибания подколенных сухожилий — также три подхода по 12 повторений.

Третий суперсет включает жим штанги лежа на наклонной скамье, выпады со штангой, взрывную тягу гантелей на грудь и отжимания. Завершающий суперсет снова состоит из разгибаний ног и сгибаний подколенных сухожилий.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча". Он выиграл Лигу чемпионов пять раз, а также завоевал чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года, а также завоевал серебро и бронзу на континентальных первенствах.