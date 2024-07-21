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Врачи рекомендуют умеренность в употреблении яиц на завтрак

Врачи советуют ограничить употребление яиц на завтрак

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Туризм

21 июля 2024 года врачи рекомендовали умеренность в употреблении яиц на завтрак. Доктор Марина Кондратова, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы, советует ограничить количество яиц до двух-трех и избегать добавления растительного масла и жира при их приготовлении.

Врачи советуют ограничить употребление яиц на завтрак
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Тем временем российский турист отметил, что в турецких отелях часто повторно используют продукты с длительным сроком хранения, такие как джем, шоколадные пасты, мед, оливки, некоторые виды сыра и сливочного масла. Эти продукты могут появляться на столе несколько раз за время пребывания. Туристам, опасающимся таких продуктов, рекомендуется избегать большого количества салатов и выбирать блюда, которые готовятся непосредственно перед подачей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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