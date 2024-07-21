Новый стандарт "India Friendly" улучшит качество обслуживания туристов из Индии в России

Россия внедряет стандарт "India Friendly" для комфортного пребывания индийских турист

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России началась работа над новым стандартом "India Friendly", направленным на улучшение качества обслуживания иностранных туристов, в особенности гостей из Индии. Этот стандарт станет продолжением успешных программ "China Friendly" и "Muslim Friendly", уже внедренных в туристической и гостиничной сферах страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Pogaface, CC BY-SA 3.0

Проект разрабатывается совместно Роскачеством и Центром стратегических исследований. Основная задача — создать комфортные условия для индийских туристов, при этом сохраняя российские культурные традиции. В рамках стандарта планируется обеспечить языковую поддержку, предлагать блюда индийской кухни в ресторанах и обучать персонал отелей особенностям индийской культуры и национальным обычаям.

Туристы, которые захотят воспользоваться услугами, соответствующими этому стандарту, смогут выбирать сертифицированные объекты, что облегчит процесс планирования их поездок. Это не только увеличит поток туристов из Индии, но и укрепит дружеские связи между странами.