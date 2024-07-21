Проблемы Турецкого туризма: как падение наполняемости отелей влияет на рестораны

Ресторанам в Турции пришлось вводить скидки и отменять плату за обслуживание

Туристический сектор Турции не сумел привлечь ожидаемое количество туристов в разгар сезона. Отели, столкнувшиеся с дефицитом постояльцев, начали снижать цены, а теперь и рестораны на популярных курортах также вынуждены идти на уступки. Как сообщает газета Sabah в воскресном выпуске, ситуация ухудшилась, особенно в ресторанах, которые часто сравнивают с заведениями на греческих островах. В результате многие столики остаются пустыми. Чтобы привлечь клиентов, некоторые рестораны в таких местах, как Чешме и Бодрум, отменили плату за обслуживание или начали предоставлять скидки от 10 до 20%.

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Махмут Сердар Кочадон, председатель Торговой палаты Бодрума, отметил, что в регионе представлены рестораны различных категорий: от роскошных до среднего и низкого сегмента. По его словам, высококлассные заведения остаются переполненными, так как они обслуживают более обеспеченную клиентуру. В то же время рестораны среднего и низкого сегмента испытывают трудности с привлечением посетителей.

"Некоторые заведения убрали плату за обслуживание и предоставляют скидки в размере 10-20%. Однако они не могут позволить себе значительные скидки, как отели, поскольку это уменьшает их прибыль. Сезон короткий, и наши предприятия стараются не провести это время впустую", — добавил Кочадон.