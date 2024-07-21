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Как правильно завести курортный роман: советы и предостережения для отдыхающих

Как правильно завести курортный роман

4:15
Туризм

Отпуск в самом разгаре, и с ним приходит время курортных романов. Конечно, не все ищут романтических приключений, но для тех, кто мечтает о куромртной интрижке, есть немало советов, как сделать её приятной и запоминающейся.

Как правильно завести курортный роман
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, PDM

Польза курортных романов

С моральной точки зрения курортные романы могут быть неоднозначными, но специалисты утверждают, что они имеют свои плюсы:

Эмоциональное обновление
Курортный роман может стать приятной сменой обстановки и эмоциональным всплеском, который придаст энергии на долгое время. Это шанс примерить на себя новый облик, уйти от повседневных забот и вновь почувствовать себя молодым и свободным.

Поднятие самооценки
Особенно это касается женщин, которые чувствуют себя недооценёнными в повседневной жизни. Курортный роман позволяет почувствовать себя желанной и привлекательной. Приветливые ухаживания со стороны местных мужчин в таких странах, как Турция или Египет, могут значительно повысить самооценку. Для мужчин курортный роман может быть отличным способом восстановить уверенность в себе и почувствовать свою значимость.

Шанс на серьёзные отношения
По данным специалистов, 15% курортных романов перерастают в настоящие отношения. Это особенно часто происходит у молодых людей от 17 до 23 лет, которые ещё не успели обзавестись постоянными партнёрами. Также у более зрелых людей, переживших сердечные разрывы, курортные романы могут стать способом отвлечься и найти утешение.

Советы для женщин

Будьте осторожны с обслуживающим персоналом
Комплименты от официантов и аниматоров часто являются частью их работы, направленной на привлечение чаевых и подарков. Относитесь к их ухаживаниям как к игре и не стройте серьёзных планов.

Флирт — это не обязательно секс
Определите заранее, насколько близко вы готовы подходить к новому знакомому, и придерживайтесь этих границ. Если вы не планируете интимные отношения, избегайте подарков и приглашений на дорогие ужины.

Ночные приключения
Если вы решите провести ночь с новым знакомым, лучше вернуться в свой номер. Это позволит избежать неловких ситуаций и сохранить более комфортное впечатление о себе.

Будьте осторожны с откровениями
Пляжный флирт часто приводит к тому, что мы делимся своими личными проблемами. Это может оттолкнуть нового знакомого, если он не готов к таким разговорам.

Не требуйте невозможного
Не просите обещаний, которые не можете получить, и не предъявляйте чувства, которые не разделяет ваш партнёр. Это поможет сохранить лёгкость и непринуждённость отношений.

Советы для мужчин

Обаяние важнее денег
Женщины на отдыхе ценят обаяние и умение вести себя с интересом, а не толщину кошелька. Важно произвести хорошее первое впечатление и завязать непринуждённый разговор.

Будьте честны в намерениях
Если вы не ищете серьёзных отношений, не стоит делать обещания или бросаться фразами, которые могут вызвать у женщины ложные надежды.

Избегайте женщин с проблемами
Если ваша новая знакомая начинает рассказывать о своих жизненных трудностях, возможно, лучше поискать другую компанию. Это может означать, что она ищет не просто романтические приключения.

Остерегайтесь мечтательных дам
Женщины, надеющиеся на принца, могут воспринимать курортные ухаживания слишком серьёзно. Лучше избегать тех, кто ищет долгосрочные отношения.

Общий совет

Главная прелесть курортных романов, по мнению психологов, заключается в их непринуждённости. Они должны приносить только романтику и приключения, не предполагая серьёзных обязательств и планов. Настройтесь на лёгкость и открытость, и, возможно, курортная интрижка станет началом чего-то большего. Наслаждайтесь отдыхом и не бойтесь переживать яркие моменты — так вы не пожалеете о проведённом времени.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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