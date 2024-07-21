Более половины россиян верят в приметы при путешествиях: какие суеверия самые популярные и как они влияют на поездки

Более половины россиян верят в суеверия, связанные с путешествиями

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более половины россиян верят в приметы, связанные с путешествиями, что подтверждается опросом, проведенным сервисом "Яндекс Путешествия". Опрос выявил интересные тенденции в поведении российских туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, CC BY-SA 3.0

Выяснилось, что 15% опрошенных столкнулись с ситуациями, когда их поездка не удалась из-за несоблюдения примет. Это свидетельствует о том, что суеверия могут реально влиять на планы путешественников.

Наибольшей популярностью пользуются следующие приметы:

— "Посидеть на дорожку" — соблюдают 74% россиян;

— "Не возвращаться за забытыми вещами" — 40% считают её важной;

— "Посмотреть в зеркало перед выходом" — 38% делают это перед дорогой;

— "Держать планы в тайне" — 20% боятся сглазить удачу и не рассказывают о поездке до самого отъезда;

— "Не путешествовать в пятницу 13-го" — 8% избегают этой даты;

— "Не отправляться в дорогу в понедельник" — 5% не хотят начинать путешествие в этот день недели;

— "Не фотографироваться перед поездкой" — 3% строго следуют этой примете.

Каждый десятый путешественник с энтузиазмом решает непредвиденные ситуации в поездках, еще примерно столько же воспринимает сбои спокойно, утверждая, что их трудно выбить из колеи.

По данным опроса, большинство россиян (51%) сталкиваются с непредвиденными ситуациями во время путешествий лишь изредка. 42% респондентов либо никогда не попадали в такие ситуации, либо они случаются крайне редко.

Более трети путешественников хотя бы раз забывали что-то важное в отеле, будь то зарядка для телефона, любимые духи или документы. Почти треть (29%) хотя бы раз опаздывали на рейс, 19% теряли что-то важное во время поездки, 14% перепутали время прибытия на вокзал или в аэропорт, а 8% ошиблись с выбором аэропорта или вокзала.

Каждый десятый россиянин сталкивался с тем, что кто-то из его окружения путал города или страны прибытия.

Самый распространенный страх среди россиян (53%) — потеря денег. Треть россиян начинает стрессовать, когда что-то идет не по плану, а чуть более четверти чувствуют разочарование в таких ситуациях. 20% переживают из-за необходимости заново планировать график и действия в поездке.