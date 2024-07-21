Запрет на продажу алкоголя рядом с пляжами: Госдума предложила дистанцию в 500 метров

Госдума рассматривает запрет на продажу алкоголя вблизи пляжей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу алкоголя в радиусе 500 метров от пляжей.

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"Я хочу особо подчеркнуть, что нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения на пляжах представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно в условиях высокой температуры и солнечного света. Мы должны запретить продажу алкоголя как на пляжах, так и в радиусе 500 метров от них", — отметил Хамзаев в интервью РИА Новости.

Кроме того, он предложил запретить продажу всех алкогольных напитков, включая пиво, на территориях, где расположены городские леса, парки, скверы и сады.