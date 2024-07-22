Между столицами Таиланда и Лаоса начали курсировать поезда

Между Таиландом и Лаосом открыли железнодорожное сообщение

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между Бангкоком (Таиланд) и Вьентьяном (Лаос) открыли прямое железнодорожное сообщение. Об этом пишет издание The Pattaya News.

Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Уже 19 июля состоялся первый рейс между столицами стран. Все 300 мест были заняты. При этом сообщается, что в обоих направлениях поезда станут ходить ежедневно в ночное время суток. По расписанию отправление из Бангкока будет в 21:25, а прибытие во Вьентьян — в 09:05. Из Лаоса поезд будет отправляться в 18:25 и прибывать в 07:30 утра.

Ранее Pravda.Ru писала, что нельзя делать туристам в Таиланде.