Между столицами Таиланда и Лаоса начали курсировать поезда

Между Бангкоком (Таиланд) и Вьентьяном (Лаос) открыли прямое железнодорожное сообщение. Об этом пишет издание The Pattaya News.
Уже 19 июля состоялся первый рейс между столицами стран. Все 300 мест были заняты. При этом сообщается, что в обоих направлениях поезда станут ходить ежедневно в ночное время суток. По расписанию отправление из Бангкока будет в 21:25, а прибытие во Вьентьян — в 09:05. Из Лаоса поезд будет отправляться в 18:25 и прибывать в 07:30 утра.
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