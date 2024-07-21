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Курорты Бердянска: безопасный и доступный отдых на Азовском побережье

4:36
Туризм

Несмотря на продолжающиеся боевые действия в северной части Запорожской области, пляжи знаменитой Бердянской косы остаются многолюдными. Среди отдыхающих можно встретить не только местных жителей и жителей республик Донбасса, но и гостей из Ростовской и Воронежской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Курорты Бердянска: безопасный и доступный отдых на Азовском побережье
Фото: Главный чат туристов by Серге is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Стоит ли ехать?

Туристов привлекает мелкое теплое Азовское море, идеально подходящее для отдыха с детьми, и доступные цены. Отдых в новых курортных регионах России дешевле, чем в Крыму или на Кавказе. Вода в этой части Азовского моря прогревается на несколько недель раньше, чем в Черном, и остается теплой до поздней осени, что продлевает пляжный сезон.

Преимущество также заключается в наличии современной автомобильной трассы от Ростова до Крыма через Мариуполь, Бердянск, Приморск и Мелитополь, построенной быстрыми темпами после воссоединения с Россией. На въездах и выездах из городов расположены блокпосты, но они не вызывают особых проблем: максимум, что могут попросить туристов — показать паспорта и рассказать о целях поездки. Гостям здесь рады, ведь это способствует притоку средств в бюджет и созданию рабочих мест.

К минусам можно отнести близость линии фронта — село Работино находится в ста километрах отсюда. Дополнительные неудобства включают комендантский час с одиннадцати вечера до пяти утра и запрет на продажу алкоголя в магазинах после 17:00.

Глава города Александр Сауленко в интервью "Парламентской газете" отметил, что несмотря на попытки киевского режима нанести удары по городу, большинство ракет и дронов сбиваются благодаря эффективной противовоздушной обороне. В целом ситуация в Бердянске остается безопасной, что подтверждается большим количеством отдыхающих.

Автомобилем, поездом, кораблем

"Азовское море всегда привлекало отдыхающих своими теплыми водами и песчаными пляжами. И сейчас, несмотря на боевые действия в ста километрах от Бердянска, число туристов растет. Особенно популярны отели на Бердянской косе, а также частный сектор на Слободке", — добавил Сауленко. Он также поблагодарил Правительство Российской Федерации за внимание к строительству дорог, которые делают поездки в Бердянск комфортными и безопасными. Ожидается, что с открытием пассажирского железнодорожного сообщения логистика станет еще удобнее для туристов.

В планах также возрождение морских пассажирских перевозок. Это сделало бы город еще более привлекательным для туристов. В советские годы из Бердянска можно было добраться морем до Керчи, Севастополя, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.

В Бердянске более 250 объектов санаторно-курортного назначения — отелей, пансионатов, детских оздоровительных центров, гостевых домов. Хотя не все они открыты, число работающих объектов растет. Спрос стимулирует предложение, и в городе уже открыто более ста отелей, пансионатов и гостевых домов.

Цель — миллион

Работает и детский оздоровительный центр "Красная гвоздика", который стал филиалом крымского "Артека". Центр модернизируется и реконструируется, с перспективой стать современным круглогодичным детским центром, принимающим детей со всей России.

По оценкам экспертов, в этом году на Азовском побережье Новороссии, включая Херсонскую область, отдохнут полмиллиона человек, а в перспективе — более миллиона. В Бердянске уже прошел первый Приазовский туристический форум, на котором участвовали делегации из разных регионов России. Его результатом стало создание Межрегиональной туристической ассоциации для продвижения региональных туристических продуктов.

История бердянских курортов началась в 1902 году, когда после открытия лечебных свойств грязей Бердянского лимана была открыта первая грязелечебница. К 1914 году Бердянск посещали уже около трех тысяч человек. К 1940 году в городе работали 20 санаториев и домов отдыха, 12 клубов, 7 кинотеатров и 4 парка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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