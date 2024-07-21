Ассоциация туроператоров России напомнила туристам о штрафах за нарушение дресс-кода за границей

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили россиянам о важности соблюдения дресс-кода за рубежом.
Они отметили, что отдых в обнажённом виде может привести к серьёзным последствиям, включая штрафы, которые могут достигать 600 евро.
Во многих странах действуют правила, запрещающие появляться в общественных местах в полуобнажённом или обнажённом виде. Для контроля за соблюдением этих правил используются камеры видеонаблюдения.
Например, на острове Фавиньяна у побережья Сицилии туристы, нарушающие дресс-код, могут быть оштрафованы на сумму от 25 до 150 евро. В курортном городе Сан-Феличе-Чирчео, расположенном к югу от Рима, штрафы могут достигать 500 евро. В некоторых районах Хорватии за полуобнажённый вид в общественном месте придётся заплатить до 600 евро.
В АТОР настоятельно рекомендуют россиянам учитывать местные правила и законы, чтобы избежать неприятностей.
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