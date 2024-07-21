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Ассоциация туроператоров России напомнила туристам о штрафах за нарушение дресс-кода за границей

АТОР предупредил россиян о штрафах за обнажённый вид на отдыхе за рубежом

1:06
Туризм

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили россиянам о важности соблюдения дресс-кода за рубежом.

АТОР предупредил россиян о штрафах за обнажённый вид на отдыхе за рубежом
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

Они отметили, что отдых в обнажённом виде может привести к серьёзным последствиям, включая штрафы, которые могут достигать 600 евро.

Во многих странах действуют правила, запрещающие появляться в общественных местах в полуобнажённом или обнажённом виде. Для контроля за соблюдением этих правил используются камеры видеонаблюдения.

Например, на острове Фавиньяна у побережья Сицилии туристы, нарушающие дресс-код, могут быть оштрафованы на сумму от 25 до 150 евро. В курортном городе Сан-Феличе-Чирчео, расположенном к югу от Рима, штрафы могут достигать 500 евро. В некоторых районах Хорватии за полуобнажённый вид в общественном месте придётся заплатить до 600 евро.

В АТОР настоятельно рекомендуют россиянам учитывать местные правила и законы, чтобы избежать неприятностей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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