Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от инфекций и паразитов во время отпуска

Как уберечься от инфекций в отпуске: советы от экспертов Роспотребнадзора

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед отпуском рекомендуется заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране, куда вы планируете поехать, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann, CC BY 2.0

Уточняется, что инфекционные и паразитарные заболевания чаще всего передаются через сырую воду, плохо обработанные продукты питания, кровососущих насекомых и при контакте с больными людьми.

В странах с экваториально-тропическим климатом высок риск заражения инфекционными заболеваниями через укусы комаров. Для профилактики специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать репелленты (кремы, мази, аэрозоли против укусов насекомых) и москитные сетки. Также рекомендуется носить светлую одежду, максимально закрывающую тело, и использовать кондиционер для проветривания помещений.

"При планировании поездки ознакомьтесь с перечнем стран, при въезде в которые требуется наличие вакцинации. Так, при выезде в европейские страны следует быть привитым в первую очередь против кори, дифтерии, полиомиелита", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и при ухудшении здоровья обращаться к врачу.