Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от инфекций и паразитов во время отпуска

Перед отпуском рекомендуется заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране, куда вы планируете поехать, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что инфекционные и паразитарные заболевания чаще всего передаются через сырую воду, плохо обработанные продукты питания, кровососущих насекомых и при контакте с больными людьми.
В странах с экваториально-тропическим климатом высок риск заражения инфекционными заболеваниями через укусы комаров. Для профилактики специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать репелленты (кремы, мази, аэрозоли против укусов насекомых) и москитные сетки. Также рекомендуется носить светлую одежду, максимально закрывающую тело, и использовать кондиционер для проветривания помещений.
"При планировании поездки ознакомьтесь с перечнем стран, при въезде в которые требуется наличие вакцинации. Так, при выезде в европейские страны следует быть привитым в первую очередь против кори, дифтерии, полиомиелита", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве также рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и при ухудшении здоровья обращаться к врачу.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.