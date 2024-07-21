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Из каких регионов чаще приезжают на Дальний Восток?

В какие регионы чаще всего едут туристы?

1:48
Туризм

За первые пять месяцев посещаемость Дальнего Востока увеличилась на 15%, приняв 1,3 млн туристов. Аналитическую информацию предоставили эксперты из СберАналитики и "Платформы ОФД", пишет ИА DEITA. RU.

В какие регионы чаще всего едут туристы?
Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0

Средняя продолжительность поездки составила 6 дней, а общие расходы туристов достигли 23,6 млрд рублей, увеличившись на 26%. Большинство посетителей в возрастной категории 30-39 лет (30%), при этом мужчин прибыло на 53%, а женщин — на 47%. Основная часть туристов прибыла из Хабаровского края (16,6%), Иркутской области (12,7%) и Приморского края (10,1%).

По данным "Платформы ОФД", средний чек на услуги турагентств возрос на 22% до 63 тысяч рублей, а количество приобретенных туров увеличилось на 13%. Средний чек на бронирование жилья (гостиниц, отелей, домов отдыха) составил 6,1 тысяч рублей, что на 9% превышает данные предыдущего года.

В целом, россияне предпочитают посещать Москву и Московскую область. Жители столичной агломерации чаще всего выбирали для поездок Санкт-Петербург, Владимирскую, Калужскую, Тульскую и Тверскую области, а также Краснодарский край.

Суммарно за первые пять месяцев россияне совершили 56,2 млн поездок по стране, что составляет увеличение на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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