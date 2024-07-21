Какую сумму готовы выделить российские туристы на развлекательные мероприятия?

Экономист Станислав Паулаускас сообщил, что треть россиян тратит на развлечения во время поездок до 30 тысяч рублей.
Как пишет News.ru, более трети российских туристов (35,7%) готовы выделить на развлечения за границей сумму от 10 до 30 тыс. рублей.
32% опрошенных отметили, что их бюджет на развлечения и осмотр достопримечательностей не превышает 10 тыс. рублей. Еще 13,7% респондентов планируют потратить от 30 до 50 тыс. рублей на эти цели.
Только 1,3% путешественников готовы выделить на развлекательные мероприятия свыше 100 тыс. рублей. При этом 11% предпочитают бесплатные развлечения и экскурсии.
Большинство россиян (78,8%) привозят из отпуска сувениры, при этом их расходы на памятные вещи в среднем не превышают 5 тыс. рублей.
Также россиян предупредили о возможном увеличении цен в отелях в связи с введением нового туристического налога.
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