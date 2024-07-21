Какую сумму готовы выделить российские туристы на развлекательные мероприятия?

Сколько тратят российские туристы на осмотр достопримечательностей?

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экономист Станислав Паулаускас сообщил, что треть россиян тратит на развлечения во время поездок до 30 тысяч рублей.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Как пишет News.ru, более трети российских туристов (35,7%) готовы выделить на развлечения за границей сумму от 10 до 30 тыс. рублей.

32% опрошенных отметили, что их бюджет на развлечения и осмотр достопримечательностей не превышает 10 тыс. рублей. Еще 13,7% респондентов планируют потратить от 30 до 50 тыс. рублей на эти цели.

Только 1,3% путешественников готовы выделить на развлекательные мероприятия свыше 100 тыс. рублей. При этом 11% предпочитают бесплатные развлечения и экскурсии.

Большинство россиян (78,8%) привозят из отпуска сувениры, при этом их расходы на памятные вещи в среднем не превышают 5 тыс. рублей.

Также россиян предупредили о возможном увеличении цен в отелях в связи с введением нового туристического налога.