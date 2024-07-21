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Терапевт Сапрыкин призвал пить только проверенную воду и чаще пользоваться санитайзером

Несколько советов туристам, которые не хотят подхватить кишечную инфекцию в Тайланде

1:19
Туризм

Чтобы не омрачить свой отдых, туристам в Таиланде необходимо соблюдать несколько правил безопасности.

Несколько советов туристам, которые не хотят подхватить кишечную инфекцию в Тайланде
Фото: flickr.com by Николас Фольмер, CC BY 2.0

Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин рассказал, что туристам лучше не ходить босиком по пляжу.

"Яйца гельминтов и сами паразиты могут оказаться везде — на предметах быта, в почве, на растениях. Поэтому не ходите босиком, в том числе на пляже, не покупайте очищенные фрукты, которые продают с лотков, не заказывайте в ресторанах воду или спиртное со льдом. Лед в Таиланде очень часто делают из некипячёной воды, с такой водой можно занести как вирусы и бактерии, так и яйца глистов", — заявил он.

Профессор посоветовал пить только кипяченую или бутилированную воду и лучше газированную, потому что газ угнетает бактерии. Он также напомнил, что фрукты нужно покупать только с целой оболочкой и хорошо их мыть горячей водой с мылом, ошпаривая при этом по возможности кипятком.

Помимо этого он призвал чаще обрабатывать руки санитайзером или антибактериальными салфетками, пишет NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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