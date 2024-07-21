Россиянам рассказали об актуальных ценах на посещение Кипра

Вице-президент АТОР Кобищанов: тур на Кипр стоит от 190 тысяч рублей на двоих

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов рассказал, сколько стоят туры на Кипр этим летом. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

По словам Тараса Кобищанова, сейчас отдых на курортах Кипра российским туристам обходится дешевле, чем пребывание в Испании и Италии.

"Туры на Кипр сейчас продаются на десятки процентов лучше, чем годом ранее. <...> Сейчас добраться до Кипра можно только стыковочными рейсами, но пересадка в Кувейте комфортная и цены ниже, чем если отправиться на отдых на европейские курорты, например, в Италию или Испанию. В том числе за счёт визы, которую киприоты выдают в сезон за 5 рабочих дней, и стоит она 100 евро. По цене отдых на Кипре сопоставим со средней Турцией", — заявил он.

При этом Тарас Кобищанов уточнил, что тур на Кипр в конце июля-начале августа в трёхзвездочный отель с перелётом и завтраками стоит от 190 тысяч рублей на 2-х людей.

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