Россиянам рассказали об актуальных ценах на посещение Кипра

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов рассказал, сколько стоят туры на Кипр этим летом. Об этом пишет агентство РИА Новости.
По словам Тараса Кобищанова, сейчас отдых на курортах Кипра российским туристам обходится дешевле, чем пребывание в Испании и Италии.
"Туры на Кипр сейчас продаются на десятки процентов лучше, чем годом ранее. <...> Сейчас добраться до Кипра можно только стыковочными рейсами, но пересадка в Кувейте комфортная и цены ниже, чем если отправиться на отдых на европейские курорты, например, в Италию или Испанию. В том числе за счёт визы, которую киприоты выдают в сезон за 5 рабочих дней, и стоит она 100 евро. По цене отдых на Кипре сопоставим со средней Турцией", — заявил он.
При этом Тарас Кобищанов уточнил, что тур на Кипр в конце июля-начале августа в трёхзвездочный отель с перелётом и завтраками стоит от 190 тысяч рублей на 2-х людей.
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