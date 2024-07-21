Суд отказал туристам в компенсации морального вреда после отдыха в столице Франции

Туристы не смогли получить компенсацию морального вреда после отдыха в Париже

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из Костромской области не смогли отсудить у агрегатора "Островок" компенсацию за то, что их не заселили в ранее забронированный отель. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: flickr.com by Jean-Jacques Boujot, CC BY-SA 2.0

Семья из 5 человек забронировала номер в отеле Парижа. Однако, когда путешественники прибыли во Францию, то обнаружили, что в гостинице их не ждут. Агрегатор предложил на выбор 2 варианта размещения. Тем не менее, в них не оказалось свободных мест. В результате туристам предложили ещё 1 отель, в который семью и удалось заселить.

Путешественники обратились с претензией к "Островку" по возвращению в Россию. Агрегатор возместил им деньги за такси и городской налог, но за моральный вред — отказался. Семья обратилась в суд. Однако он встал на сторону агрегатора.

Ранее Pravda.Ru писала, что турист потребовал вернуть деньги из-за опоздания на рейс.