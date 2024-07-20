Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи могут найти место проведения Тайной вечери Иисуса
Негативные последствия диеты с дефицитом калорий
Почему опытные пассажиры всегда первыми занимают очередь на посадку?
Эксперт рассказала, можно ли сбросить килограммы на медленном питании
Обрушение моста в Балтиморе может утопить морское страхование
Как уберечь волосы от повреждений в летнюю жару
Разрешение на оружие сотрудникам ЦБ якобы связано с работой в новых регионах
Филиалы иностранных банков могут открыться в России
Вера Васильева несколько лет не снималась в кино после отказа Ивану Пырьеву
Массированный сбой Windows 19 июля: как это затронуло западные компании и что ждет Россию

Как массовый сбой в Windows может коснуться России

1:25
Туризм

Сбой в работе операционной системы Windows затронул несколько западных предприятий, включая банки, авиакомпании, СМИ и другие компании в различных сферах. Однако, сбой в основном обошел Россию, хотя и может коснуться её. Об этом изданию "Абзац" сообщил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Как массовый сбой в Windows может коснуться России
Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

По его словам, массовый сбой Windows затронул множество компаний в США, Великобритании, Индии и странах Евросоюза. Он может оказать косвенное влияние на Россию, усложнив международные рейсы в страну. Янков отметил, что российские авиакомпании в целом не пострадают, так как многие из них уже перешли на альтернативные операционные системы.

Тем не менее, есть возможность, что сбой затронет международные рейсы в различные страны, включая страны СНГ. В то же время, надеются, что прямое влияние, как в Соединенных Штатах, будет минимальным.

Кирилл Янков, представитель Союза пассажиров, также добавил, что массовый сбой в работе Windows, произошедший утром 19 июля, затронул организации по всему миру. Российские компании, как оказалось, пострадали незначительно. В Минцифры отметили, что этот инцидент вновь подтвердил важность политики импортозамещения в России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Самая красивая порода кошек в мире
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Новый взгляд на загрязнение: как микропластик превращается в спасителя мировых океанов и улучшает их состояние
Новый взгляд на загрязнение: как микропластик превращается в спасителя мировых океанов и улучшает их состояние
Последние материалы
Археологи могут найти место проведения Тайной вечери Иисуса
Негативные последствия диеты с дефицитом калорий
Почему опытные пассажиры всегда первыми занимают очередь на посадку?
Эксперт рассказала, можно ли сбросить килограммы на медленном питании
Обрушение моста в Балтиморе может утопить морское страхование
Как уберечь волосы от повреждений в летнюю жару
Разрешение на оружие сотрудникам ЦБ якобы связано с работой в новых регионах
Филиалы иностранных банков могут открыться в России
Вера Васильева несколько лет не снималась в кино после отказа Ивану Пырьеву
В США обеспокоены скорым созданием ядерного оружия в Иране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников