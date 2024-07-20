Массированный сбой Windows 19 июля: как это затронуло западные компании и что ждет Россию

Как массовый сбой в Windows может коснуться России

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сбой в работе операционной системы Windows затронул несколько западных предприятий, включая банки, авиакомпании, СМИ и другие компании в различных сферах. Однако, сбой в основном обошел Россию, хотя и может коснуться её. Об этом изданию "Абзац" сообщил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

По его словам, массовый сбой Windows затронул множество компаний в США, Великобритании, Индии и странах Евросоюза. Он может оказать косвенное влияние на Россию, усложнив международные рейсы в страну. Янков отметил, что российские авиакомпании в целом не пострадают, так как многие из них уже перешли на альтернативные операционные системы.

Тем не менее, есть возможность, что сбой затронет международные рейсы в различные страны, включая страны СНГ. В то же время, надеются, что прямое влияние, как в Соединенных Штатах, будет минимальным.

Кирилл Янков, представитель Союза пассажиров, также добавил, что массовый сбой в работе Windows, произошедший утром 19 июля, затронул организации по всему миру. Российские компании, как оказалось, пострадали незначительно. В Минцифры отметили, что этот инцидент вновь подтвердил важность политики импортозамещения в России.