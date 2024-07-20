Сколько россияне готовы потратить на сувениры и развлечения за границей

Результаты опросов, проведенных туроператорами и сервисами по бронированию туров, показали, что 35,7% российских туристов готовы потратить на развлечения и посещение достопримечательностей за границей от 10 до 30 тысяч рублей. Также 13,7% респондентов планируют выделить на эти цели от 30 до 50 тысяч рублей, сообщил NEWS. ru член экспертного совета думского комитета по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас.
Опросы также показали, что треть респондентов (32%) собираются потратить не более 10 тысяч рублей на развлечения и экскурсии. Только 6,3% туристов готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей, а 1,3% респондентов могут потратить свыше 100 тысяч рублей. 11% предпочитают бесплатные развлечения и экскурсии.
Что касается сувениров, 8,6% респондентов не привозят их из путешествий. Из них 70,4% утверждают, что не хотят загромождать полки ненужными вещами, а 63% предпочитают тратить деньги на другие цели. Однако 78,8% готовы потратиться на памятные вещи для себя или своей семьи, 59,2% — для друзей, а 28,8% — для коллег.
Средняя сумма, которую россияне тратят на сувениры, составляет до 5 тысяч рублей — так ответили 58,3% опрошенных. 22,6% не стесняются тратить больше, если сувенир им понравился. 13,9% включают в бюджет от 5 до 10 тысяч рублей на подарки, а 5,2% готовы потратить более 10 тысяч рублей без лишних затрат.
Эксперт отметил, что более 80% россиян считают, что кулинарные изыски позволяют погрузиться в культуру так же эффективно, как и искусство. 42% опрошенных учитывают особенности местной кухни при выборе маршрута, а 16% делают это решающим фактором при планировании поездки.
Паулаускас также сообщил, что 52% россиян беспокоятся о расходах на питание во время поездки меньше, чем дома. Почти четверть респондентов готовы тратить на еду от 500 до тысячи рублей на человека в день, а 32% — до двух тысяч рублей.
Из результатов опроса следует, что только 41% российских путешественников посещают кафе и рестораны за границей. Юрист Илья Русяев ранее заявил, что российские туристические компании должны найти баланс между максимизацией прибыли и интересами потребителей для успешной работы в отрасли.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.