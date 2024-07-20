Сколько россияне готовы потратить на сувениры и развлечения за границей

Сколько россияне тратят на сувениры и развлечения

3:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Результаты опросов, проведенных туроператорами и сервисами по бронированию туров, показали, что 35,7% российских туристов готовы потратить на развлечения и посещение достопримечательностей за границей от 10 до 30 тысяч рублей. Также 13,7% респондентов планируют выделить на эти цели от 30 до 50 тысяч рублей, сообщил NEWS. ru член экспертного совета думского комитета по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Опросы также показали, что треть респондентов (32%) собираются потратить не более 10 тысяч рублей на развлечения и экскурсии. Только 6,3% туристов готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей, а 1,3% респондентов могут потратить свыше 100 тысяч рублей. 11% предпочитают бесплатные развлечения и экскурсии.

Что касается сувениров, 8,6% респондентов не привозят их из путешествий. Из них 70,4% утверждают, что не хотят загромождать полки ненужными вещами, а 63% предпочитают тратить деньги на другие цели. Однако 78,8% готовы потратиться на памятные вещи для себя или своей семьи, 59,2% — для друзей, а 28,8% — для коллег.

Средняя сумма, которую россияне тратят на сувениры, составляет до 5 тысяч рублей — так ответили 58,3% опрошенных. 22,6% не стесняются тратить больше, если сувенир им понравился. 13,9% включают в бюджет от 5 до 10 тысяч рублей на подарки, а 5,2% готовы потратить более 10 тысяч рублей без лишних затрат.

Эксперт отметил, что более 80% россиян считают, что кулинарные изыски позволяют погрузиться в культуру так же эффективно, как и искусство. 42% опрошенных учитывают особенности местной кухни при выборе маршрута, а 16% делают это решающим фактором при планировании поездки.

Паулаускас также сообщил, что 52% россиян беспокоятся о расходах на питание во время поездки меньше, чем дома. Почти четверть респондентов готовы тратить на еду от 500 до тысячи рублей на человека в день, а 32% — до двух тысяч рублей.

Из результатов опроса следует, что только 41% российских путешественников посещают кафе и рестораны за границей. Юрист Илья Русяев ранее заявил, что российские туристические компании должны найти баланс между максимизацией прибыли и интересами потребителей для успешной работы в отрасли.