Россиянка рассказала о своем путешествии в Норвегию: впечатления и советы

Россиянка была шокирована гостеприимством местных жителей Норвегии

Россиянка посетила Норвегию и поделилась своими впечатлениями о гостеприимстве местных жителей, которые с удовольствием принимают иностранцев, включая россиян. По ее словам, закрытие границ связано исключительно с политическими решениями страны.

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"Я давно мечтала побывать в Норвегии и, несмотря на закрытые для России границы, смогла осуществить свою мечту. Были опасения и страхи о возможной депортации, но я все-таки добралась до Осло", — передает слова путешественницы Елены дзен-канал "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ".

В первый день своего пребывания в Норвегии она старалась говорить на английском, беспокоясь за свою безопасность, но столкнулась с трудностью при покупке билета на общественный транспорт. На помощь пришли соотечественники. Туристка не смогла оплатить проезд в автобусе и была вынуждена выйти на ближайшей остановке. Услышав русскую речь, она обратилась к подросткам, которые объяснили, что для бесплатного проезда нужно показать паспорт. В разговоре выяснилось, что они были беженцами с Украины, которым предоставлены льготы. Поблагодарив их, Елена продолжила свое путешествие по Осло.

Интересно, что вопросы о том, как россиянке удалось попасть в "закрытую" Норвегию, задавали только соотечественники, в то время как местные жители с радостью принимали приезжих, особенно русских. Многолетнее соседство с Россией оставило у норвежцев хорошее впечатление о россиянах, в отличие от беженцев, живущих на государственные пособия и не стремящихся работать, к которым отношение было менее приветливым. Елену восхищала длительная и сложная дорога с множеством пересадок, что удивило американцев и корейцев, с которыми она общалась в Осло. Многие их соотечественники избегают таких путешествий из-за сложного маршрута и больших затрат.

Посещение Норвегии и новые знакомства оставили у туристки только положительные эмоции. Помимо Норвегии, она также побывала в Швеции, Исландии и Франции, о которых пообещала рассказать позже.