Россиянка рассказала о своем путешествии в Норвегию: впечатления и советы

Россиянка посетила Норвегию и поделилась своими впечатлениями о гостеприимстве местных жителей, которые с удовольствием принимают иностранцев, включая россиян. По ее словам, закрытие границ связано исключительно с политическими решениями страны.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons