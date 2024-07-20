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Как избежать неприятностей в Таиланде: ключевые запреты и советы для туристов

Не нарушайте эти правила: что нельзя делать туристам в Таиланде

1:41
Туризм

В Таиланде существуют особые правила и традиции, которые туристам важно соблюдать, чтобы избежать неприятностей и показать уважение к местной культуре. Вот несколько ключевых запретов, которые стоит помнить при посещении этой страны:

Не нарушайте эти правила: что нельзя делать туристам в Таиланде
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Не касайтесь головы других людей

Голова в Таиланде считается священной частью тела. Даже дружеское похлопывание по голове может быть воспринято как нарушение личного пространства.

Не указывайте ногами

Ноги считаются самой "грязной" частью тела. Указание ногами на людей или религиозные объекты крайне неуважительно. Также не сидите с ногами, направленными на кого-то, особенно если это монахи или старшие по возрасту люди.

Избегайте публичных проявлений ласки

В Таиланде консервативное отношение к публичным проявлениям ласки. Объятия или поцелуи в общественных местах могут вызвать негативную реакцию у местных жителей.

Не оскорбляйте монархию

В Таиланде очень серьёзно относятся к монархии. Любое оскорбление короля, членов королевской семьи или изображений на деньгах может привести к уголовному преследованию.

Не входите в храмы в неподходящей одежде

Посещая храмы, надевайте скромную одежду, закрывающую плечи и колени. Многие храмы предоставляют накидки или шарфы для туристов в неподобающей одежде.

Не берите изображения Будды без разрешения

Экспорт изображений Будды без разрешения незаконен. Это правило защищает священные предметы от неподобающего использования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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