Таинственные острова мира: самые изолированные и нетронутые чудеса природы

На нашей планете существует множество островов для отдыха и исследований. Однако есть удивительные места, на которые еще не ступала нога путешественника.
Эти острова практически полностью изолированы от внешнего мира, несмотря на свою экзотическую красоту.
Остров Альдабра
Остров Альдабра, расположенный в Индийском океане, представляет собой одну из коралловых лагун. Этот остров удалён от цивилизации и практически не тронут человеком.
Альдабра славится обилием гигантских черепах, а его живописные ландшафты с уникальными цветами создают впечатляющие виды, радующие глаз. На этом острове восхищает всё - от мангровых отмелей до коралловых рифов.
Остров Тетепаре
Остров Тетепаре, находящийся в западной провинции Соломоновых островов, является одной из жемчужин южной части Тихого океана.
Этот длинный скалистый остров, покрытый тропическими лесами и окружённый биологическими рифами, является крупнейшим необитаемым тропическим островом в Южном полушарии.
Необитаемый уже 150 лет, Тетепаре остаётся островом, забытым временем и окутанным тайной.
Существует множество историй, объясняющих, почему его избегают люди. Что делает этот остров поистине уникальным, так это то, что в стране, где почти все леса были вырублены, Тетепаре остаётся нетронутым.
В его 120 квадратных километрах первичных низменных тропических лесов обитает огромное разнообразие растений и животных.
Среди обитателей острова и прилегающих вод можно встретить носорогов, карликовых попугаев, редких кокосовых крабов, гигантских рыб-попугаев, косяки барракуд и дельфинов.
Изоляция острова позволила развиваться уникальной флоре и фауне. Благодаря минимальному вмешательству человека, эти экологические процессы можно наблюдать во всей их сложности.
Остров Болла
Остров Болла, расположенный в Австралии, представляет собой острый силуэт скалы, возвышающийся из океана примерно в 23 км к юго-востоку от острова Лорд-Хау. С высотой 551 метр, он является самым высоким островом на планете.
Образованный из древнего вулкана, остров имеет очень крутой склон.
Посетить этот остров невозможно, но можно проплыть вокруг него на лодке и понаблюдать за птицами при благоприятной погоде.
Острова Феникс
Одна из самых отдалённых островных цепочек в мире, острова Феникс, расположенные в пределах Республики Кирибати в самом сердце Тихого океана, представляют собой архипелаг и океаническую пустыню.
Это одна из последних нетронутых экосистем океанического кораллового архипелага Земли.
Восемь островов Кирибати могут похвастаться уникальными коралловыми рифами и значимыми популяциями птиц. Здесь идентифицировано более 120 видов кораллов и 514 видов рифовых рыб.
Экосистема, основанная на коралловых рифах, в отличие от большинства других в современном мире, здорова и изобилует ключевыми морскими видами, редко встречающимися в других местах.
Одной из причин такого богатого разнообразия морских видов является изолированность островов Феникс от туристов.
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