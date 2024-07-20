Таинственные острова мира: самые изолированные и нетронутые чудеса природы

Топ-4 острова, куда не ступала нога человека

3:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

На нашей планете существует множество островов для отдыха и исследований. Однако есть удивительные места, на которые еще не ступала нога путешественника.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre, CC BY 2.0

Эти острова практически полностью изолированы от внешнего мира, несмотря на свою экзотическую красоту.

Остров Альдабра

Остров Альдабра, расположенный в Индийском океане, представляет собой одну из коралловых лагун. Этот остров удалён от цивилизации и практически не тронут человеком.

Альдабра славится обилием гигантских черепах, а его живописные ландшафты с уникальными цветами создают впечатляющие виды, радующие глаз. На этом острове восхищает всё - от мангровых отмелей до коралловых рифов.

Остров Тетепаре

Остров Тетепаре, находящийся в западной провинции Соломоновых островов, является одной из жемчужин южной части Тихого океана.

Этот длинный скалистый остров, покрытый тропическими лесами и окружённый биологическими рифами, является крупнейшим необитаемым тропическим островом в Южном полушарии.

Необитаемый уже 150 лет, Тетепаре остаётся островом, забытым временем и окутанным тайной.

Существует множество историй, объясняющих, почему его избегают люди. Что делает этот остров поистине уникальным, так это то, что в стране, где почти все леса были вырублены, Тетепаре остаётся нетронутым.

В его 120 квадратных километрах первичных низменных тропических лесов обитает огромное разнообразие растений и животных.

Среди обитателей острова и прилегающих вод можно встретить носорогов, карликовых попугаев, редких кокосовых крабов, гигантских рыб-попугаев, косяки барракуд и дельфинов.

Изоляция острова позволила развиваться уникальной флоре и фауне. Благодаря минимальному вмешательству человека, эти экологические процессы можно наблюдать во всей их сложности.

Остров Болла

Остров Болла, расположенный в Австралии, представляет собой острый силуэт скалы, возвышающийся из океана примерно в 23 км к юго-востоку от острова Лорд-Хау. С высотой 551 метр, он является самым высоким островом на планете.

Образованный из древнего вулкана, остров имеет очень крутой склон.

Посетить этот остров невозможно, но можно проплыть вокруг него на лодке и понаблюдать за птицами при благоприятной погоде.

Острова Феникс

Одна из самых отдалённых островных цепочек в мире, острова Феникс, расположенные в пределах Республики Кирибати в самом сердце Тихого океана, представляют собой архипелаг и океаническую пустыню.

Это одна из последних нетронутых экосистем океанического кораллового архипелага Земли.

Восемь островов Кирибати могут похвастаться уникальными коралловыми рифами и значимыми популяциями птиц. Здесь идентифицировано более 120 видов кораллов и 514 видов рифовых рыб.

Экосистема, основанная на коралловых рифах, в отличие от большинства других в современном мире, здорова и изобилует ключевыми морскими видами, редко встречающимися в других местах.

Одной из причин такого богатого разнообразия морских видов является изолированность островов Феникс от туристов.