Зачем пассажиры торопятся на посадку и почему это раздражает других: объяснение и преимущества

Некоторые пассажиры предпочитают заранее занимать очередь на посадку в самолёт, что иногда раздражает других. Последние не понимают, зачем такая спешка, ведь места уже закреплены и никто их не займёт.
На самом деле эта привычка может быть полезной.
Это объясняется тем, что многие пассажиры берут с собой только ручную кладь. Если они входят в самолёт первыми, то могут разместить её на верхней багажной полке.
Опоздавшим же приходится держать багаж под ногами, так как места на верхних полках не хватает. Кроме того, удобнее доставать сумку с верхней полки при выходе, чем из-под соседнего кресла.
Таким образом, экономятся не только время, но и нервы.
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