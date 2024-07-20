Зачем пассажиры торопятся на посадку и почему это раздражает других: объяснение и преимущества

Почему опытные пассажиры всегда первыми занимают очередь на посадку?

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые пассажиры предпочитают заранее занимать очередь на посадку в самолёт, что иногда раздражает других. Последние не понимают, зачем такая спешка, ведь места уже закреплены и никто их не займёт.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

На самом деле эта привычка может быть полезной.

Это объясняется тем, что многие пассажиры берут с собой только ручную кладь. Если они входят в самолёт первыми, то могут разместить её на верхней багажной полке.

Опоздавшим же приходится держать багаж под ногами, так как места на верхних полках не хватает. Кроме того, удобнее доставать сумку с верхней полки при выходе, чем из-под соседнего кресла.

Таким образом, экономятся не только время, но и нервы.