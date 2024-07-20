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Приморский край принимает почти 170 тысяч туристов из Китая в первой половине 2024 года

Китайские туристы начали массово посещать Приморский край

1:01
Туризм

С января по июнь 2024 года Приморский край посетило почти 170 тысяч туристов из Китая. При этом около половины из них прибыли по безвизовому режиму для групповых поездок. Об этом сообщает краевое министерство туризма.

Китайские туристы начали массово посещать Приморский край
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande, CC BY-SA 3.0

"В течение полугода Приморский край посетили 169 340 граждан Китая, из которых 88 973 человека прибыли в рамках безвизового соглашения", — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что китайские туристы приезжают в Приморье не только из приграничных регионов, но и из других провинций и округов Китая. В зависимости от выбранного турпакета срок их пребывания составляет от трех до пяти дней. Большинство путешественников интересуются достопримечательностями Владивостока, однако также популярны туры в Уссурийск, Находку, Артём и Хасанский район.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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