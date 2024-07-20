Сколько стоит поездка в Великобританию в конце 2024 года: подробный обзор цен

Россиянам рассказали, сколько сейчас стоит поездка в Великобританию

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка в Лондон на четыре дня в конце 2024 года обойдется в не менее чем 137 тыс. рублей для двоих. По информации АТОР, минимальная стоимость тура с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраками и двумя экскурсиями составляет 57,2 тыс. рублей, не включая стоимость перелета.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Сейчас добраться до столицы Великобритании можно с пересадками в Баку, Турции, ОАЭ и других странах Ближнего Востока. Цены на билеты во второй половине октября начинаются от 40 тыс. рублей в обе стороны на одного пассажира.

Для посещения Великобритании россиянам потребуется виза, оформление которой занимает от двух месяцев. Эксперты советуют подавать документы заранее, чтобы успеть получить визу до начала поездки. "Великобритания выдает все типы виз, включая туристические. Основная рекомендация — подавать документы заблаговременно," — сообщили в BSI Group.

Ранее также сообщалось, что пляжный тур в Европу в августе обойдется в минимум 200 тыс. рублей для двоих.