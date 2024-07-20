Российская туристка поделилась впечатлениями о том, как "Америка нас сломала" через обманчивые скидки и огромные порции продуктов, способствующие ожирению и пищевым отходам.
Она отметила, что по прибытии в Америку была поражена высокими ценами на основные продукты, такие как хлеб и молоко. Однако реклама скидок и акций привлекла её внимание, и она не могла устоять перед выгодными предложениями. Это привело к тому, что она и её друзья начали покупать продукты в больших количествах, которые часто оставались несъеденными и портились.
Блогер также подчеркнула, что многие американцы страдают ожирением и выбрасывают продукты, так как не могут съесть всё, что покупают. Она считает, что Америка "сломала" людей, их психику и здравый смысл, заставляя их постоянно потреблять еду и напитки, чтобы удовлетворить свои желания.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.