"Америка нас сломала": российская туристка рассказала о культуре потребления в США

Российская туристка о культуре потребления в США: скидки, порции и ожирение

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка поделилась впечатлениями о том, как "Америка нас сломала" через обманчивые скидки и огромные порции продуктов, способствующие ожирению и пищевым отходам.

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, CC BY-SA 2.0

Она отметила, что по прибытии в Америку была поражена высокими ценами на основные продукты, такие как хлеб и молоко. Однако реклама скидок и акций привлекла её внимание, и она не могла устоять перед выгодными предложениями. Это привело к тому, что она и её друзья начали покупать продукты в больших количествах, которые часто оставались несъеденными и портились.

Блогер также подчеркнула, что многие американцы страдают ожирением и выбрасывают продукты, так как не могут съесть всё, что покупают. Она считает, что Америка "сломала" людей, их психику и здравый смысл, заставляя их постоянно потреблять еду и напитки, чтобы удовлетворить свои желания.