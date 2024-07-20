Туристов предупреждают об опасной жаре в Европе: температура достигает 40 градусов

Экстремальная жара в Европе: советы по безопасности для туристов

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В связи с рекордными температурами в популярных пляжных странах Европы, система раннего оповещения Forecaster. health предупреждает туристов о потенциальной опасности для жизни. По данным платформы, несколько стран уже преодолели отметку в 40 градусов по Цельсию, и такая температура сохранится в ближайшее время.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Экстремальная жара особенно опасна для пожилых людей старше 65 лет, детей и лиц с хроническими заболеваниями. В прошлом году в Европе из-за аномальной жары погибло более 61 000 человек, и в этом году случаи смертей продолжаются.

Эксперты советуют следить за своим состоянием в жаркий период, пить много воды, избегать физической активности в самые жаркие часы дня и использовать средства защиты от солнца.

Подробные данные о погоде предоставлены для стран с экстремальной жарой. Например, во Франции в Париже ожидается температура около 30 градусов, в Испании — 32 градуса на Тенерифе и 41 градус в Севилье. В Италии, Греции, Португалии и Хорватии также прогнозируются высокие температуры, достигающие 35-40 градусов.