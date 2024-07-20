В аэропорта Домодедово открыли комнаты для курящих

В Домодедово открыли комнаты для курящих

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Домодедово расширил свои услуги для курильщиков, открыв две новые курительные зоны. Первая зона расположена в галерее Е международных вылетов, рядом с выходами номер 5 и 8.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, CC BY-SA 2.0

Вторая зона для курения открыта в бизнес-зале на втором этаже галереи D, обслуживающей внутренние рейсы.

Примечательно, что Домодедово стал третьим аэропортом в Москве, после Шереметьево и Внуково, предлагающим услуги для курильщиков.