Аэропорт Домодедово расширил свои услуги для курильщиков, открыв две новые курительные зоны. Первая зона расположена в галерее Е международных вылетов, рядом с выходами номер 5 и 8.
Вторая зона для курения открыта в бизнес-зале на втором этаже галереи D, обслуживающей внутренние рейсы.
Примечательно, что Домодедово стал третьим аэропортом в Москве, после Шереметьево и Внуково, предлагающим услуги для курильщиков.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.