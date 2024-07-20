Россияне всё чаще выбирают санаторный отдых: спрос на оздоровительные туры значительно вырос

В России растёт популярность санаториев среди молодёжи и семей

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне стали чаще приобретать туры в санатории. В связи с ростом популярности оздоровительного отдыха, Правительство РФ планирует активнее привлекать частные инвестиции для капитального ремонта и модернизации санаториев по всей стране, сообщил "Российской газете" заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

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"Санаторно-курортный отдых в России на сегодняшний день занимает устойчивую нишу при выборе формата проведения отпуска как у семей с детьми, так и у молодежи. Портрет туриста существенно изменился благодаря интересу населения к санаторно-курортному отдыху как к новой культуре здорового образа жизни и профилактике заболеваний", — отметил Сергей Назаров.

По его словам, в связи с увеличением спроса на санаторно-курортный отдых главной задачей является создание современных санаториев. Их уровень сервиса должен соответствовать современным требованиям туристов.

Рост спроса на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в России подтверждается статистикой: в 2023 году было продано на 25% больше таких туров по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее популярными традиционно остаются санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края и Республики Алтай.

По словам замминистра, в России насчитывается около 1,74 тысячи санаторно-курортных организаций, включая обычные санатории, санатории-профилактории, грязелечебницы и бальнеологические лечебницы. Почти 200 из них расположены на территории Северного Кавказа, включая знаменитые санатории Кавказских Минеральных Вод.

"При этом средства на восстановление санаториев, обновление оборудования, соответствующего современному уровню, в учреждениях, которым принадлежат санатории, не предусмотрены или предусмотрены в недостаточном количестве. Для решения вопроса необходимо привлекать частные инвестиции, в том числе крупных инвесторов. Мы уже работаем в этом направлении", — подчеркнул Сергей Назаров.