Россияне всё чаще выбирают санаторный отдых: спрос на оздоровительные туры значительно вырос

Россияне стали чаще приобретать туры в санатории. В связи с ростом популярности оздоровительного отдыха, Правительство РФ планирует активнее привлекать частные инвестиции для капитального ремонта и модернизации санаториев по всей стране, сообщил "Российской газете" заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
"Санаторно-курортный отдых в России на сегодняшний день занимает устойчивую нишу при выборе формата проведения отпуска как у семей с детьми, так и у молодежи. Портрет туриста существенно изменился благодаря интересу населения к санаторно-курортному отдыху как к новой культуре здорового образа жизни и профилактике заболеваний", — отметил Сергей Назаров.
По его словам, в связи с увеличением спроса на санаторно-курортный отдых главной задачей является создание современных санаториев. Их уровень сервиса должен соответствовать современным требованиям туристов.
Рост спроса на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в России подтверждается статистикой: в 2023 году было продано на 25% больше таких туров по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее популярными традиционно остаются санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края и Республики Алтай.
По словам замминистра, в России насчитывается около 1,74 тысячи санаторно-курортных организаций, включая обычные санатории, санатории-профилактории, грязелечебницы и бальнеологические лечебницы. Почти 200 из них расположены на территории Северного Кавказа, включая знаменитые санатории Кавказских Минеральных Вод.
"При этом средства на восстановление санаториев, обновление оборудования, соответствующего современному уровню, в учреждениях, которым принадлежат санатории, не предусмотрены или предусмотрены в недостаточном количестве. Для решения вопроса необходимо привлекать частные инвестиции, в том числе крупных инвесторов. Мы уже работаем в этом направлении", — подчеркнул Сергей Назаров.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.