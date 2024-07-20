Российские туристы сообщили об отравлении газом в пятизвёздочном отеле Турции

Российские туристы в Турции отравились неизвестным газом в отеле

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы, отдыхавшие в отеле Sealight Resort 5* в Кушадасы на Эгейском побережье Турции, пожаловались на отравление неизвестным газом.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Один из туристов сообщил телеграм-каналу "Осторожно, новости", что инцидент произошёл утром 18 июля: взрослые проснулись с сильной головной болью, а ребёнок потерял сознание и начал испытывать судороги. Туристы вызвали медперсонал, и семью срочно госпитализировали в местную клинику. Там мужчина обнаружил, что его семья не единственная пострадавшая — в больнице он встретил других пациентов с браслетами отеля, а также сотрудников Sealight Resort.

У пострадавших взяли анализы, подключили к кислороду и поставили капельницу. К вечеру их состояние улучшилось. Врачи сообщили, что симптомы указывают на отравление газом, однако не смогли определить, каким именно, так как запаха в номерах и других помещениях гостиницы не ощущалось.

В тот же день туристы вернулись в отель. Некоторым из гостей, по словам пострадавшего россиянина, поменяли номера, другие решили уехать. Мужчина также сообщил, что отель возместил убытки, но не уточнил, в каком объёме.