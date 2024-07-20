Путешествие "К виноградникам у моря" в ожидании участников

Путешествие по югу России в рамках гастрономической тематики предлагает уникальное сочетание оригинальных блюд южнорусской кухни, возможность отдыха и, конечно же, изысканные вина. Информация об этом размещена на сайте РЖД.
Путешествие в пять дней и четыре ночи (начало маршрута в Москве и завершение в Новороссийске) обещает быть насыщенным впечатлениями и радостью. Билеты доступны 2, 16 августа, 13, 27 сентября.
Маршрут пролегает через Таманский полуостров, известный своими вековыми традициями виноделия. Туристы посетят город-герой Новороссийск, познакомятся с винными кластерами, насладятся гостеприимством Краснодарского края и отправятся на эксклюзивные экскурсии по винодельням с посещением уютных дегустационных залов.
В рамках насыщенной программы откроют свои двери центры энологии: «Шато Тамань», «Фанагория», «Шато де Талю», агротуристический комплекс Chateau Pinot, Центр винного туризма Абрау-Дюрсо, а также улиточная ферма.
Гости примут участие в дегустациях и мастер-классах от сомелье, попробуют различные сорта сыров и куропаток, а также создадут уникальные фотографии для своей коллекции незабываемых воспоминаний.
Программа путешествия будет дополнена обучающими и развлекательными мероприятиями от опытных специалистов в области виноделия, а в поезде будет доступен вагон-ресторан.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.