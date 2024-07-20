В России растет спрос на санаторно-курортный отдых

Курортный отдых в России набирает популярность

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Растет спрос на отдых в санаториях в России, поэтому правительство планирует привлечь частных инвесторов для ремонта и обновления таких объектов по всей стране. Об этом информирует "Российская газета", ссылаясь на замминистра экономического развития Сергея Назарова.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Назаров отметил, что санаторно-курортный отдых в России становится все более популярным как для семей с детьми, так и для молодежи, а портрет туриста изменяется из-за увеличивающегося интереса к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний.

Увеличивающийся спрос требует создания современных условий в санаториях, чтобы удовлетворить потребности современных туристов. Однако государственные средства на реконструкцию санаториев недостаточны, поэтому правительство собирается обращаться к частным инвесторам.